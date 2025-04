São Paulo rescinde contrato de R$ 45 milhões com a Viva Sorte

O São Paulo Futebol Clube anunciou a rescisão do contrato de patrocínio com a empresa Viva Sorte, firmado em agosto de 2023 e que tinha validade até o fim de 2026.

A decisão foi oficializada na última sexta-feira (17), e a marca deixou de estampar os ombros da camisa tricolor já na partida contra o Santos, realizada no domingo, no estádio Morumbis.

Em nota oficial, o clube informou que a parceria foi encerrada e que, a partir de agora, todas as ações promocionais conjuntas também estão suspensas. No lugar da marca, o time exibiu a logo do “Consórcio do São Paulo FC” em seus uniformes.

O rompimento se deu por um conflito de interesses com a Superbet, atual patrocinadora master do Tricolor, que recentemente renovou seu vínculo com o clube até 2030.

A Viva Sorte, originalmente uma empresa de capitalização, lançou sua própria plataforma de apostas em janeiro de 2025, o que gerou desconforto e problemas contratuais com o São Paulo, dada a natureza concorrente dos serviços oferecidos.

A direção do clube entendeu que houve uma mudança na essência do contrato por parte da Viva Sorte, o que justifica a quebra do acordo. O São Paulo pretende cobrar a multa prevista contratualmente por rescisão antecipada. Caso não haja um acordo entre as partes, o caso poderá ser levado à Justiça.

O contrato com a Viva Sorte era avaliado em R$ 45 milhões. Até dezembro de 2024, o clube havia recebido cerca de R$ 7,8 milhões. Com a rescisão, o Tricolor deixará de arrecadar aproximadamente R$ 30,8 milhões, já que receberia R$ 18,6 milhões por ano, em parcelas mensais de R$ 1,6 milhão.

Veja a nota oficial divulgada pelo São Paulo:

“O São Paulo Futebol Clube informa que o contrato de patrocínio com a empresa Viva Sorte, que estampa nos uniformes do Clube a marca ‘Viva Tricolor’, está rescindido a partir de hoje (17/4). Como efeitos imediatos, a marca deixará de ser veiculada na camisa do Clube, bem como será cessada a exploração de outras propriedades cedidas, que eram objeto da relação. O SPFC adotará as medidas necessárias para preservar seus interesses e implementar seus direitos decorrentes do fim da parceria.”

