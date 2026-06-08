A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) alerta a população sobre tentativas de golpe envolvendo falsas ofertas de emprego divulgadas em nome da instituição e de empresas parceiras.

A Fundação recebeu relatos de candidatos abordados por terceiros que exigiam pagamentos para cursos, treinamentos ou supostas etapas de processos seletivos. A Funtrab esclarece que não cobra qualquer valor por cadastro, encaminhamento para vagas, qualificação profissional ou participação em seleções.

Os encaminhamentos para oportunidades de trabalho são realizados exclusivamente pelos canais oficiais da instituição, principalmente por meio das Casas do Trabalhador.

A orientação é que trabalhadores não realizem pagamentos, desconfiem de promessas de contratação mediante cobrança e confirmem qualquer informação diretamente com a Funtrab. Em caso de fraude, a recomendação é registrar Boletim de Ocorrência e denunciar às autoridades.

A Funtrab reforça: vaga de emprego não tem custo. Se houver cobrança, desconfie.