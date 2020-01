Deputado anuncia processo contra Globo e Ludmilla

O deputado federal Otoni de Paula (PSC) anunciou na tarde desta sexta-feira (3) em sua rede social do Facebook que entrou com uma ação judicial contra a Rede Globo, a jornalista Fátima Bernardes e a cantora Ludmilla, por transmitirem uma apresentação de cantora com a música ‘Verdinha’, que faz apologia às drogas.

A cantora Ludmilla foi convidada pela apresentadora Fátima Bernardes para o seu programa matinal, Encontro com Fátima Bernardes, e apresentou sua última autoria, Verdinha, música polêmica e que faz apologia ao uso de drogas.

Otoni fez um vídeo de 17 minutos em sua rede social intitulado de ‘A Globo e a apologia às drogas. Vou entrar com uma queixa crime contra a Sra. Fátima Bernardes e a Rede Globo.’

No vídeo publicado pelo deputado federal, ele noticia sua ação contra a emissora e a cantora. “Eu denunciei na Tribuna da Câmara Federal, entrei com uma queixa crime junto a Policial Federal e entrei com uma ação contra a cantora Ludmilla, pedindo que a polícia federal investigue a associação da Ludmilla com o tráfico de drogas e apologia a droga”, anunciou.

De Paula também reclama que a Globo ultrapassou os limites e confundiu a liberdade de imprensa. “A Rede Globo está passando de todos os limites possíveis e imagináveis do que é a liberdade de imprensa. A liberdade de imprensa não significa liberdade para fazer tudo que se quer. A liberdade de imprensa não significa liberdade para infringir a lei.”

O vídeo completo está disponível logo abaixo:

Confira o vídeo-clipe da música 'Verdinha' de Ludmilla:

