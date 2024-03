HorÃ³scopo do dia - Veja a previsÃ£o para o seu signo 18/03/2024

Os astros começam a semana a todo vapor e os signos que aguardem porque o dia está cheio de surpresas. Confira o que o horóscopo reserva para a sua segunda:

Capricórnio

A sorte vai te acompanhar e o cenário estará propício para selar acordos ou contratos que podem trazer muitos benefícios. Também será o melhor período para trabalhar em grupos, equipes, trocar ideias e experiências com os colegas. Mas convém pegar mais leve e controlar suas reações à tarde, quando há risco de desentendimentos com parentes e pessoas próximas. À noite, o clima estará bem mais harmonioso e você vai voltar às boas com seus queridos. O romance ficará blindado e protegido, agora, se está a fim de alguém, não perca a chance de investir suas fichas na conquista e definir de vez o lance.

Aquário

A segundona será típica, cheia de trabalho e responsabilidades, mas também tem boas promessas. A Lua e Saturno garantem que seus esforços não vão ficar sem resposta e tudo indica que você verá a cor do dinheiro na sua mão, principalmente no período da manhã. A rotina deve se impor no ambiente doméstico e profissional, mas você pode colocar tarefas pendentes em ordem e resolver assuntos mais chatinhos que vive adiando. À tarde, segure a onda da sua sinceridade e evite bater de frente com colegas, chefes ou clientes. Melhore o humor ou até os contatinhos podem ser afetados, ainda bem que o astral engrena à note e você vai se entrosar numa boa com o crush ou o mozão.

Peixes

Semana nova começando e os pisciamores como ficam? No maior astral! Tô vendo que a Lua continua linda, leve e solta em seu paraíso e vai deixar as principais qualidades do seu signo tinindo, o que só deve acelerar seu passo em direção ao sucesso. Tudo deve caminhar da maneira que você espera e o período da manhã será perfeito sem defeitos para consagrar conquistas na vida profissional e pessoal. Só convém dobrar a cautela com a grana porque as tentações não serão poucas e se gastar na louca pode levar surra dos boletos lá na frente. Por outro lado, se faltar sorte com dinheiro, no amor vai sobrar. Os contatinhos vão ferver nesta segundona e podem reservar surpresas deliciosas, ainda mais à noite.

Áries

Sua capacidade de concentração fica tinindo e a manhã será das mais produtivas no trabalho. Também pode resolver assuntos relacionados ao seu lar ou fazer bom acordo ao tratar de interesses que envolvam aluguel, mudança de casa, compra ou troca de imóvel. A sorte sopra em direção às suas finanças e dindim deve entrar, mas dobre a cautela na parte da tarde e controle a sinceridade porque há risco de arranjar tretinha ou tretona com parentes. Ainda bem que o clima melhora à noite e o convívio com pessoas próximas e o mozão vão ganhar mais proteção, só não espere muito na paquera.

Touro

Os astros revelam que a manhã será propícia para realizar seus planos, alcançar objetivos e consolidar seu progresso. Com sua energia abundante, pode dar o seu melhor no trabalho e ter ideias inventivas e lucrativas que ajudarão a rechear a carteira. Só não convém marcar touca no início da tarde, quando bagacinhas, rolos e confusões podem surgir. Esclareça logo qualquer malentendido e maneire na sua teimosia para não atrair perrengues nos contatos. Em compensação, a noite promete alegrias e muita harmonia com as pessoas queridas e o melhor é que o mozão faz parte do combo. Se está a fim de alguém, use e abuse da sua boa lábia e simpatia para conquistar seu alvo.

Gêmeos

A Lua segue em sua Casa da Fortuna e troca likes com Saturno, incentivando suas ambições materiais e profissionais. Sim, a segundona já começa com excelentes oportunidades e as chances de progresso são nítidas, ainda mais se você pegar firme nas responsabilidades e mostrar do que é capaz. No entanto, procure manter o foco nos interesses da carreira e deixe os probleminhas particulares para resolver depois. O clima fica nervosinho no início da tarde, fofocas estão previstas e amizades podem sair prejudicadas. Mas sua intuição estará de plantão à noite e você saberá em quem pode confiar de verdade. Será o melhor momento para botar tudo em pratos limpos e se tiver o apoio do love, vai se sentir bem mais confiante.

Câncer

Seu astral continua blindado e além de contar com a companhia da Lua, você vai receber um baita incentivo para evoluir, crescer e se estabelecer. Saturno se alia com a sua estrela guia e garante que suas iniciativas e atividades vão trazer excelente retorno. Seu prestígio vai subir na carreira, dinheiro deve entrar na conta e você terá muita habilidade para ampliar sua rede de relações. Só não descarte aborrecimentos no começo da tarde, quando disputas, rixas e rivalidades tendem a ficar mais acirradas. Ajuste o foco e confie no seu taco para vencer a concorrência, mas tenha jogo de cintura e controle a franqueza. Noite ideal para curtir o mozão ou então engatar uma paquera gostosa com alguém da turma.

Leão

Segundona chegando e os leodivos estão com o pé no freio? Não é de duvidar, já que Lua segue no signo anterior ao seu e essa vibe empata o samba, mas como digo sempre, quem decide é você e garanto que dá pra virar o jogo. Vai com força, foco e fé porque seus esforços vão frutificar e há chance de conseguir uma vitória importante no período da manhã. Mas abra o olhão e evite baixar a guarda à tarde, quando imprevistos, chateações e puxadas de tapete podem acontecer. Em contrapartida, o cenário melhora à noite e você vai sentir mais firmeza em suas escolhas e decisões. A atração aumenta na paixão, só convém agir com mais sutileza e deixar o lance evoluir naturalmente. A dois, valorize a intimidade.

Virgem

Hoje tem e tudo indica que você vai segundar com conquistas. O dia já começa positivo para realizar seus planos e os astros mandam um baita estímulo para colocar seus projetos em prática. Aproveite para tomar providências e agilizar seus interesses pela manhã, pois as coisas vão caminhar como espera e apoio alheio não deve faltar. Pode receber ajuda importante de amigos e pessoas mais vividas e experientes para chegar aonde quer. Mas pegue leve na parte da tarde e controle as finanças com mais rigor, pois há risco de cair em cilada ou preju. A noite promete boas novas e o coração pode disparar por alguém que combina super com você. Na união, sonhos a dois estarão favorecidos.

Libra

Dedicação, profissionalismo e vontade de progredir serão seus trunfos nesta segundona e você tem tudo para brilhar e lucrar, librinha! Lua e Saturno abrem a semana em ótimo aspecto e prometem um período dos mais produtivos no trabalho. Suas competências serão valorizadas pela chefia e o prêmio pode vir em forma de aumento ou promoção. As finanças recebem ótimo impulso e você pode sair no lucro em negociações. Porém, diferenças e divergências podem se acentuar à tarde e será preciso escolher bem as palavras para não entrar em atrito com os outros, inclusive com o mozão. Mostre que tem paciência e diplomacia de sobra para manter o controle da situação. Já a noite promete ser vibrante no amor e no sexo.

Escorpião

Meus irmãos e minhas irmãs astrais já devem começar a segundona levando vantagem! Quem avisa é Saturno, que inaugura a semana em ótimo aspecto com a Lua, trazendo vibes maravilindas para quem quer se dar bem em matéria de dinheiro, trabalho e amor. O cenário fica perfeito para ir atrás dos seus interesses e as coisas vão caminhar do jeitinho que planeja no período da manhã. É hora de tirar proveito da sua inteligência, criatividade e do seu carisma par alcançar seus propósitos, mas segure os ímpetos e cuide melhor da saúde à tarde. Aborrecimentos podem pintar, incomodar e mexer até com o seu organismo. Já à noite, nada vai atrapalhar seu pesqueiro na paquera e você pode fisgar um peixão na pista.

Sagitário

Transformações estão previstas neste início de semana, mas seu signo não tem medo de mudanças e nem precisa, pois você pode dar passos decisivos para se livrar de pendengas e deixar a bagagem mais leve. Os astros convidam a desapegar do que não tem mais espaço ou sentido na sua vida e o momento é oportuno para virar a página. Bora lá superar antigas preocupações e fechar a conta. O trabalho vai fluir bem e você pode sair no lucro se explorar seu instinto empreendedor, mas não deixe nada desviar sua atenção à tarde. Evite gastar energia tentando resolver probleminhas amorosos com o crush. Já à noite, terá mais chance de se entender com o ficante. Astral mais cúmplice e prestativo com o love.

