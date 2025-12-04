Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 4/11/2025

Que tal dar uma conferida no os astros reservam para esta quinta-feira (4), para manter a o restante da semana nos trilhos? Confira:

Capricórnio

O dia começa com boas energias na vida familiar e não faltará disposição para cuidar de todos os interesses do seu lar. Logo pela manhã, poderá resolver uma porção de coisas e também se deparar com oportunidades vantajosas ao tratar de assuntos que dizem respeito ao orçamento doméstico. Mas a Lua se estranha com o Sol e alerta que contratempos podem rolar, ainda bem que você conta com sua paciência, determinação e disciplina para dar a volta por cima e se livrar dos desafios. É só focar no que pretende fazer e não se deixar abater por obstáculos ou desavenças que podem surgir ao anoitecer. Procure se entender melhor com as pessoas próximas, minimize as diferenças e mostre mais jogo de cintura com o love.

Aquário

A Lua abre o dia de ótimo humor, turbina sua criatividade, sua comunicação e garante um momento perfeito para multiplicar seus contatos, seja no lado pessoal ou profissional. As vibes serão propícias para crescer no trabalho, vender seu peixe, fazer acordos ou ainda negociar melhorias. O período também será promissor para quem procura emprego e, se é o seu caso, vai com tudo: você pode ficar por dentro de dicas espertas e se dar bem em entrevistas. Porém, hoje os assuntos do coração podem enfrentar altos e baixos e a recomendação é agir com mais jogo de cintura, sobretudo à noite. Mostre mais jeitinho e maneire na sinceridade para não correr o risco de tretar com o crush ou o xodó.

Peixes

Quintou bem quintado para os seus interesses financeiros e o período da manhã vai reservar as melhores oportunidades para você sair no lucro, peixinha! A Lua abre o dia em sintonia com Mercúrio e garante que o dinheiro virá para o seu bolso, principalmente se souber tirar proveito do seu empenho e das suas ideias inspiradas. Dedicação e criatividade serão seus trunfos para progredir, mas convém ligar o radar ao anoitecer, quando o astral vai dar uma guinada e instabilidades tendem a marcar presença. O convívio com o love pode ficar à mercê de atritos e a recomendação é maneirar nas exigências, portanto, controle as emoções e busque o caminho da conciliação. Na paquera, evite cobranças ao crush.

Áries

Quintou com a Lua toda poderosa em seu signo e ela vai mandar um baita incentivo para o seu sucesso, meu cristalzinho! O dia já vai raiar com as melhores energias e tudo deve fluir do jeitinho que deseja nas primeiras horas da manhã. A sorte vai te fazer companhia em matéria de dinheiro, o trabalho estará protegido e nada deve atrapalhar seus planos na paixão. Mas aproveite o quanto antes esse astral superbenéfico para alcançar seus objetivos, pois o clima deve mudar da água para o vinho. É que logo mais à noite, a Lua vai trocar vibes tensas com o Sol ao entrar na fase Minguante, sinal de que obstáculos e chateações podem rolar, inclusive na vida amorosa. Na união, velhas mágoas podem incomodar.



Touro

Hoje a recomendação das estrelas é ir mais devagar e privilegiar seu bemestar, tourinho! O dia até começa com bons estímulos e você pode render bastante nas atividades que desempenhar. Mas procure focar no que mais importa e não deixe nada para depois, já que contratempos e atrasos estão previstos e preocupações tendem a marcar presença. Deixe as caraminholas de lado para não minar suas energias e procure se valer do seu senso prático para ter um dia produtivo. À noite, desafios podem rolar e a culpa é da Lua, que segue num setor zicado e se estranha com o Sol ao mudar de fase. Escolha bem as palavras, controle a franqueza e tenha mais jogo de cintura, inclusive com o mozão.



Gêmeos

Chegou a hora de transformar seus planos e projetos em realidade, bebê! Vai fundo atrás dos seus interesses e confie em seu taco, pois pode ir mais longe e alcançar o que ambiciona, ainda mais se explorar seu espírito de liderança e versatilidade. O trabalho deve fluir com agilidade e você vai se destacar sem fazer grandes esforços, mas evite distrações mais tarde, pois poderá perder o foco fácil, fácil. Agora, os maiores desafios estão previstos à noite e será preciso uma dose extra de tolerância para não se desentender com amigos e pessoas queridas. Procure agir com mais diplomacia, controle os ímpetos e não deixe o ciúme azedar o clima na vida amorosa, valeu?



Câncer

A quinta vai raiar com vibes superpositivas para os seus interesses e você tem tudo para se sobressair na carreira, meu cristalzinho! Tende a ganhar mais visibilidade no serviço e pode cair nas graças dos superiores ao mostrar o que sabe. Suas iniciativas serão exitosas e podem trazer mais dinheiro para o seu bolso, mas mantenha o foco em seus compromissos ao longo do dia e procure controlar melhor as despesas, pois o astral tende a oscilar nas finanças mais tarde. Nas relações pessoais, tensões podem aflorar ao anoitecer e o sentimento de posse pode provocar torta de climão, inclusive com o mozão. Tenha mais tato e não deixe as diferenças ganharem contornos mais sérios no romance.



Leão

Quintou com promessas estimulantes da Lua e hoje você pode descobrir novas fontes de realização, seja na vida pessoal ou profissional. Sua criatividade e vitalidade estarão em ótima forma e seu rendimento no trabalho tende a aumentar. Se está de férias, rolês, viagens e passeios podem reservar surpresas deliciosas, só não baixe a guarda nos assuntos amorosos porque bagacinhas podem rolar, ainda mais à noite. Há risco de se decepcionar com crush que parecia diferente dos demais e vinha mexendo com as suas emoções, então, fique esperta, leodiva! Se tem um xodó também terá que ligar o radarzinho porque o romance vai exigir mais jogo de cintura e talvez seja necessário melhorar a sintonia na relação.



Virgem

Hoje os astros mandam um baita incentivo para o seu signo incrementar os ganhos e o momento é propício para realizar investimentos e negociações. É hora de seguir seus instintos, aproveitar as ideias lucrativas e mexer os pauzinhos, pois você tem tudo para encher o bolso. Só não convém comentar com os outros nem sair gastando por conta de uma grana ou Pix que ainda não recebeu porque, como diz o ditado: seguro morreu de velho. No trabalho, a melhor estratégia será cumprir a sua parte, agir com discrição e não divulgar seus feitos. À noite, os desejos devem ficar mais intensos, mas tanto a paquera quanto o romance podem enfrentar bagacinhas, portanto, controle seus ímpetos, bebê!

Libra

O dia começa com ótimas promessas para os seus contatos e hoje seu signo vai mostrar porque é considerado especialista na arte de se relacionar. Você saberá agradar e encantar as pessoas à sua volta com facilidade e sua companhia será mais valorizada por todos. No trabalho, parcerias e alianças vantajosas podem ser feitas e suas competências vão ficar nítidas nas atividades em equipes. Mas não crie altas expectativas ao anoitecer porque o astral vai oscilar e decepções podem acontecer. A Lua vai formar aspecto nervoso com o Sol ao mudar para a fase Minguante, sinal de que as paqueras e até o romance podem ser alvos de instabilidades. Vá com calma na pista e resolva logo qualquer picuinha com o love.



Escorpião

Quintou com boas novas, bebê, e se depender das energias astrais hoje as portas vão se abrir para você consagrar conquistas. Foque nas suas ambições, trabalhe com confiança em seu talento e mostre pra chefia do que é capaz, pois as chances de reconhecimento e sucesso aumentam bastante hoje. Agora, nem por isso você deve baixar a guarda e cantar vitória antes da hora, portanto, siga com prudência, avalie as situações com sabedoria e evite tomar decisões precipitadas. Ao anoitecer, o clima tende a ficar mais tenso com a briga entre a Lua e o Sol e os assuntos do coração podem enfrentar desafios. O romance vai pedir ajustes e valerá reforçar o diálogo com o love.



Sagitário

A Lua segue toda linda no setor mais positivo do seu Horóscopo e troca likes com Mercúrio logo nas primeiras horas do dia, sinal de que o seu astral vai ficar blindado e tudo deve fluir como você espera. Pode receber excelentes notícias no período da manhã e o momento será propício para começar algo novo que vem desejando. Só não convém se empolgar demais e deixar os compromissos cotidianos em segundo plano. Procure conciliar a novidade com as tarefas de rotina e não tenha pressa de terminar o que estiver fazendo. À paixão estará animada e seu carisma será um convite à paquera, mas pegue leve à noite e evite atitudes precipitadas para não arriscar uma conquista dada como certa.

