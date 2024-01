Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo

Comece o dia atualizado no que os astros reservam para o seu signo não deixe passar nada e termine esta terça-feira com sucesso. Confira:



Capricórnio

Se tem deveres se acumulando no serviço, aproveite as primeiras horas da manhã para dar um gás, pois seu foco estará na melhor forma e você vai mostrar do que é capaz, Caprica! Mas nem tudo deve fluir com agilidade à tarde, quando aborrecimentos podem aflorar e mexer com o seu astral. Procure agir com firmeza e evite fazer rodeios para resolver problemas que afetam seu sono e sua paz. Conversas tensas podem acontecer e talvez tenha que falar umas verdades. Em compensação, o Sol troca likes com Urano e a Lua desembarca no seu signo à noite, sinal de que sua seducência vai ficar no modo turbo e o período promete ser glorioso na paixão, seja para quem tá na pista, seja para quem já encontrou seu mozão.

Aquário

Peixes

Hoje você vai acordar com a corda toda e não economizará disposição para ir atrás das suas metas. Mas aproveite o período da manhã para explorar toda sua energia e mostrar as habilidades que possui porque contratempos, desafios e bagacinhas podem marcar presença na parte da tarde. A concorrência estará mais acirrada e será preciso ralar dobrado para chegar aonde quer. Ainda bem que o astral vai mudar da água para o vinho e a noite pode reservar grandes surpresas para o seu coração. Os contatinhos vão fervilhar, as paqueras estarão mais movimentadas do que nunca e alguém da turma pode se apaixonar por você. Na relação a dois, um clima de companheirismo e realização vai tomar conta com o xodó.

Áries

O dia começa redondinho para se dedicar a novos interesses e disposição não vai faltar. Hoje você pode descobrir talentos que nem imaginava possuir e sentir mais vontade de fazer coisas diferentes. Estudos e atividades intelectuais ficam favorecidos e devem render bastante pela manhã, mas fatos inesperados podem testar sua paciência e resiliência no período da tarde. Muita calma nessa hora para não se estranhar com quem convive ou trabalha, pois algumas relações podem ficar estremecidas. Por outro lado, a noite promete surpresas positivas, Pix ou dinheiro vivo pode entrar e trazer mais tranquilidade. O envolvimento com o xodó deve ganhar mais firmeza e quem tá na pista pode se engraçar com um crush que é alvo de muita paquera.



Touro

Quer primeiro as notícias boas ou as chatinhas, minha consagrada? Bora conferir as tretas, assim já fica esperta para se livrar das ciladas de Netuno, que briga com a Lua e pode embaçar o astral no período da tarde. A ordem é se valer do seu jeito prudente e realista ao lidar com dinheiro e evitar negócios incertos: promessas de lucros rápidos e fáceis podem ter pinta de furada, viu? No trabalho, você vai render mais nas atividades que sabe e domina, mas convém ficar longe de distrações. Por outro lado, o clima melhora cem por cento à noite e alegrias estão previstas, ainda mais no amor. Namoro à distância vai ganhar novos estímulos e o convívio com o mozão deve ficar bem mais protegido – aí vi vantagem!

Gêmeos

O dia terá de tudo um pouco e a dica é se ligar, seja para aproveitar as oportunidades, seja para dar olé nas zicas. Pela manhã, sua habilidade para se relacionar estará no comando, as coisas vão fluir numa boa nos contatos e não há motivos para se preocupar. Mas convém dobrar a tolerância e contar até cem para não se desentender com ninguém depois do almoço. Confusões podem surgir nos assuntos de trabalho e será preciso mais jogo de cintura para não bater de frente com quem tem diferenças. Já à noite, o astral vai ficar bem mais sussa em suas relações e o grau de cumplicidade com o love deve aumentar. Agora, se está free e em busca de paquera, precisará se soltar um pouco mais.



Câncer

Canceriamores vão começar a terçafeira com energia dobrada no trabalho e podem acelerar uma porção de interesses, tamanho é o pique que os astros prometem para o período da manhã. O momento também será oportuno para cuidar do condicionamento físico, malhar na academia e queimar calorias, se precisa entrar em forma. Já à tarde, não convém inventar moda nem sair muito da rotina, pois aborrecimentos e imprevistos podem mexer com o seu astral e a sua disposição. Ainda bem que o clima volta a ficar positivo à noite e vibes generosas vão dar as cartas nas amizades, nos contatinhos e nos assuntos do coração. Aliás, uma amizade colorida pode reservar emoções intensas. Já o romance deve ganhar ares mais estáveis.



Leão

No que depender dos astros, tudo deve fluir do jeitinho que você espera, leãozinho, e conquistas podem ser alcançadas no período da manhã. Porém, a sorte muda de direção depois do almoço e bagacinhas não estarão descartadas, principalmente nos assuntos que envolvam negociações, finanças e pendências. Convém checar cada detalhe e ler com lupa letras miúdas de contratos para não correr o risco de sair no prejuízo. A vida amorosa também pode ser palco de confusões e a dica é esclarecer logo qualquer picuinha para não virar crise. À noite, o clima melhora e não vai faltar determinação para resgatar o bom astral com o crush ou o mozão. A união deve ficar mais prestativa e você terá prazer em ajudar o xodó.



Virgem

Tem uma porção de coisas para resolver e o tempo anda curto. Bora lá pegar firme em suas atividades porque o astral tá favorável no período da manhã e sua produtividade vai surpreender. Mas convém agilizar logo os seus interesses, pois preocupações familiares podem desviar seu foco e afetar seu desempenho à tarde. Evite misturar as estações e não leve problemas de casa para o trabalho. Em compensação, a noite promete ser gloriosa em suas relações e alegrias devem marcar presença, principalmente na paixão. Seu carisma vai brilhar na paquera e você pode cativar alguém que tem tudo para te fazer muito feliz. No romance, a sintonia vai aumentar e você vai se sentir nos braços da paz com o love.



Libra

Logo pela manhã, você pode receber boas notícias sobre troca, venda, compra ou alguma negociação que está em andamento. Também terá ideias férteis e ótima sintonia com colegas, chefes ou clientes, sinal de que vai criar excelente conexão nos contatos de trabalho. Porém, tensões vão rolar à tarde e talvez precise resolver picuinhas com gente do seu convívio – não deixe malentendidos no ar. No lado amoroso, a vontade de encontrar alguém que te dê segurança tende a aumentar. Pode até se reaproximar de um crush que já mexeu com seus sentimentos, mas avalie bem se vale a pena. Se tem um xodó, os momentos de intimidade a dois serão mais valorizados e o melhor lugar para estar à noite é o seu ninho de amor.



Escorpião

Pensando nas contas, boletos e impostos que se avolumam em janeiro, minha consagrada? Esquenta não porque se depender das estrelas não vai faltar incentivo para você faturar e encher o bolso, ainda mais na parte da manhã. O período será dos mais indicados para organizar os compromissos financeiros e colocar o orçamento nos trilhos. Só não convém abusar da sorte à tarde, quando há tendência de ficar mais mão aberta com grana e pode acabar gastando na louca, sem pensar no amanhã. Nas relações pessoais e amorosas, hoje há risco de mostrar um jeito mais controlador e ciumento, portanto, vigie as reações para não atrair tretinhas. Ainda bem que o clima melhora à noite e a sintonia com o love deve aumentar.



Sagitário

A Lua passa a maior parte do tempo em sua companhia e deixa as suas habilidades sagitarianas tinindo! O período da manhã será dos mais estimulantes para você mostrar o que sabe no trabalho e se destacar em suas atividades. Só convém dobrar o jogo de cintura com parentes e pessoas próximas depois do almoço, pois mágoas podem vir à tona e provocar torta de climão. Agora, se as suas relações podem ficar à mercê de atritos, hoje vai sobrar determinação para ir atrás das ambições financeiras e suas iniciativas devem trazer resultados positivos e imediatos: dinheiro que aguarda pode cair na conta até à noite. Os assuntos do coração ficam movimentados durante o dia, mas os ânimos tendem a diminuir ao anoitecer.

