Pesquisa mostra que 65% dos brasileiros apoiam o fim da escala 6x1

Um levantamento feito pela Nexus Pesquisa e Inteligência mostrou que 65% dos brasileiros apoiam o fim da escala de trabalho 6x1, com apenas 27% se mostrando contrários à redução da jornada de trabalho.

A pesquisa mostrou que, entre as pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho, tanto formal quando informal, 66% apoia a redução na jornada. Já entre os desempregados, o número sobe para 73%, e para 76% entre os jovens de 16 a 24 anos.

Esse número cai para 61% entre o grupo que abrange os aposentados, pensionistas, estudantes e donos de casa.

Para 65% dos entrevistados, a redução na jornada de trabalho traria maior qualidade de vida para a população, enquanto outros 16% acham que traria prejuízo. 15% disseram que não faria diferença, enquanto 4% não souberam ou não quiseram responder.

O segundo maior benefício apontado pelos entrevistados foi a produtividade, com 55% acreditando que haveria um aumento com o fim da escala 6x1, enquanto 20% acham que diminuiria. Dos ouvidos pela pesquisa, 19% afirmou que não faria diferença, enquanto 5% não souberam ou não quiseram responder a pergunta.

Já no quesito o que fazer com o tempo livre caso o projeto fosse aprovado, 47% dos brasileiros responderam que devem dedicar mais tempo à família, seguido de cuidar da saúde, citada por 25% dos entrevistados, fazer renda extra, com 22%, e investir em cursos e capacitação profissional, com 17%.

A pesquisa ouviu 2 mil pessoas, presencialmente, entre 10 a 15 de janeiro, e tem grau de confiança de 95%.

