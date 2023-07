Prefeitura publica processo licitatório para reformar postos de saúde na Capital

Foi publicado nesta quarta-feira (19), pela prefeitura, a abertura de processo licitatório para contratação de empresa especializada para reforma de duas unidades básicas e de saúde da família nos bairros Vila Popular e Paulo Coelho Machado, em Campo Grande.

A expectativa é de que até o fim do ano ao menos cinco unidades recebam melhorias. Estão previstas melhorias em toda a estrutura das unidades, que vão desde a reforma do telhado, até a revisão de toda a rede hidráulica e elétrica, bem como as adequações necessárias seguindo as normativas sanitárias vigentes.

A documentação de habilitação e a proposta deverão ser entregues em data e horário descritos no edital, na Sala de reuniões da Secretaria-Executiva de Compras Governamentais, localizada na Avenida Afonso Pena, nº 3.297, Paço Municipal.

Outros investimentos

Na projeção de investimentos e melhorias para a área da saúde para os próximos dois anos estão previstas ainda a reforma e revitalização das seis Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), dos quatro Centros Regionais de Saúde (CRSs), além do Centro de Especialidades Médicas (CEM) e bases descentralizadas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A reforma da UPA Vila Almeida já foi iniciada e os trabalhos devem ser concluídos até o fim do ano.

Desde 2017, onze unidades de saúde foram inauguradas em Campo Grande nos bairros: Sírio Libanês, Vila Cox, Oliveira, Azaléia, Dom Antônio Barbosa, Zé Pereira, Cristo Redentor, Arnaldo Estevão Figueiredo, Aero Rancho Granja, Santa Emília e Jardim Presidente, sendo essas duas últimas entregues em 2022, além de três Clínicas da Família nos bairros Nova Lima, Portal Caiobá e Iracy Coelho. Outras 30 unidades foram ampliadas e reformadas durante o período.

