Vídeo: criança coloca fogo em prateleira e quase causa tragédia em atacadista em 2018

Em 2018, uma criança colocou fogo em uma prateleira do atacadista Açaí. A atitude da criança quase causou uma tragédia no estabelecimento.

Nas imagens, é possível ver que a menina estava acompanhada de dois adultos. Ela se distancia dos pais e acende o fogo com um fósforo, e joga na prateleira, próximo ao álcool em gel.

O fogo aumenta e algumas pessoas tentam apagar, mas rapidamente atinge a parte superior onde é possível ver algumas caixas de papelão. Com extintor de incêndio, as pessoas conseguem evitar o avanço das chamas.

No final da tarde de domingo (13), um incêndio destruiu o Atacadão, da Duque de Caxias. O fogo teria começado depois que um aparelho climatizador teria dado um curto-circuito, ele estava em cima de paletes no setor onde havia álcool gel 70% e outros produtos inflamaveis.

O fogo se alastrou rápidamente, os brigadistas tentavam apagar o fogo com água, a mangueira estava sem potência. Mas o fogo deveria ter sido apagado no início com pó químico seco ou com espuma química.

Houve 100% deperda dos produtos, os bombeiros evacuaram o local, pois a risco do prédio desabar. As chamas fizeram com que vizinhos deixassem suas casas correndo.

