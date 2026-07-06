O cantor Zé Felipe voltou a Ribas do Rio Pardo neste domingo (6) e cumpriu a promessa de realizar um show gratuito na cidade. A apresentação aconteceu durante o Arraiá dos Ipês, três meses após problemas técnicos interromperem seu show na Expo Ribas.

Em um vídeo gravado durante sua apresentação, o artista comentou a derrota da Seleção Brasileira. "O sonho do hexa foi adiado, mas não perdido", declarou.

O retorno do cantor foi prometido após a apresentação realizada em março sofrer diversas interrupções por falhas técnicas. Na ocasião, Zé Felipe se pronunciou nas redes sociais, explicou que os problemas foram de responsabilidade de sua equipe, pediu desculpas ao público e garantiu que voltaria a Ribas do Rio Pardo para fazer um show gratuito.

A promessa foi cumprida neste domingo, com a apresentação realizada no Arraiá dos Ipês, marcando o retorno do artista ao município após o episódio registrado durante a Expo Ribas.

Veja vídeo do cantor abaixo: