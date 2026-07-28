Um trabalhador morreu na tarde de segunda-feira (27) após ser atingido pela tampa de uma caçamba enquanto realizava atividades em uma cooperativa de grãos às margens da MS-162, em Maracaju. O caso será investigado pela Polícia Civil para esclarecer as circunstâncias da morte.

A vítima foi identificada como Antônio Dutra, de 64 anos. De acordo com as informações iniciais, ele fazia a vistoria de uma descarga de grãos quando a tampa da caçamba o atingiu. O impacto causou ferimentos graves e ele morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas encontrou o trabalhador já sem sinais vitais. Conforme a empresa, funcionários prestaram os primeiros atendimentos até a chegada das equipes de resgate. Antônio apresentava hematomas no tórax e no pescoço, além de sangramento pelo nariz.

A perícia esteve no local para realizar os levantamentos e auxiliar na investigação. O caso foi registrado como morte por causa indeterminada e será apurado para confirmar se houve acidente de trabalho.