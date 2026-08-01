A equipe técnica da Inframerica, concessionária responsável pela administração do Aeroporto Internacional de Brasília, visitou o Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira, em Dourados, para conhecer a estrutura do terminal, que integra o pacote de concessões do governo federal.

Segundo o secretário-adjunto de Serviços Urbanos, Ângelo Gomes, os técnicos ficaram impressionados com a estrutura encontrada. "Apresentamos o aeroporto para os técnicos da Inframerica e eles ficaram muito impressionados com a estrutura que encontraram, sobretudo com a qualidade da pista e com o porte do novo Terminal de Passageiros que está em construção", afirmou.

Ainda de acordo com o secretário, a equipe da empresa avaliou que o Aeroporto Regional de Dourados apresenta a melhor infraestrutura entre os terminais vistoriados até o momento.

"Eles ficaram muito satisfeitos com o que viram e isso é resultado do trabalho realizado pela gestão Marçal Filho, que não mediu esforços para realizar as obras necessárias para reabertura do Aeroporto de Dourados depois de mais de quatro anos fechado", completou.

O aeroporto de Dourados integra o pacote de concessão ao lado dos terminais de Três Lagoas e Bonito, em Mato Grosso do Sul, além de outros aeroportos regionais do país.

Segundo a prefeitura, a concessão deve gerar economia superior a R$ 6 milhões por ano aos cofres municipais, além de transferir a administração do terminal para a iniciativa privada.

Reativado após mais de quatro anos fechado, o Aeroporto Regional de Dourados registrou 10.209 pousos e decolagens nos primeiros 15 meses de funcionamento após a retomada das operações.