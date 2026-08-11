O 15º Batalhão da Polícia Militar, por meio do motopatrulhamento, realizou no último domingo (9) uma operação de fiscalização de trânsito em Rio Brilhante. A ação teve como foco a fiscalização relacionada à Lei Seca, o combate à perturbação do sossego e a prevenção de acidentes.

Durante o motopatrulhamento, foram abordados e fiscalizados inúmeros veículos, principalmente motocicletas. Segundo a PM, diversas irregularidades de trânsito foram constatadas.

Ao todo, 10 motocicletas foram removidas ao pátio do Detran em razão das infrações verificadas.

A operação também teve como objetivo coibir condutas que possam comprometer a segurança viária, especialmente as relacionadas à condução de veículos sob influência de álcool, além de combater a perturbação do sossego causada pelo uso irregular de motocicletas.

O 15º Batalhão informou que ações de fiscalização de trânsito, incluindo a Lei Seca e o combate à perturbação do sossego, continuarão sendo realizadas de forma preventiva e ostensiva em Rio Brilhante.

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