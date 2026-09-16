Uma mulher de 33 anos acionou a Polícia Militar após o cunhado, de 30 anos, descumprir uma medida protetiva e fazer ameaças em uma residência na Rua da Saudade, em Paranaíba. O homem, que mora no mesmo terreno que a vítima, foi detido pela polícia.

Segundo o registro da ocorrência, a mulher já tinha uma medida protetiva contra o cunhado por conta de ameaças anteriores. Desta vez, ela chamou a PM depois que o homem teria ficado nervoso e eufórico e passado a ameaçar moradores das casas localizadas no mesmo terreno.

A ocorrência não informa o que teria provocado o comportamento do suspeito. Diante da denúncia e do descumprimento da medida protetiva, policiais militares foram até o endereço e detiveram o homem.