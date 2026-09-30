O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) iniciou buscas, na noite desta terça-feira (29), para localizar a dupla apontada como autora do homicídio registrado em Sidrolândia.

De acordo com a página Babalizando MS, a vítima, identificada até o momento apenas como Milton, foi atingida por disparos dentro de uma conveniência na Rua Mato Grosso. Os atiradores passaram pelo local em uma Volkswagen Parati e fugiram após o ataque.

Milton morreu ainda no local. Equipes da Polícia Militar e da Força Tática permanecem na região e aguardam a chegada da perícia, que será deslocada de Campo Grande.

As buscas pelos suspeitos seguem em andamento.