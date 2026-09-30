Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na noite desta terça-feira (29), na frente de uma conveniência na Rua Mato Grosso, em Sidrolândia. Conforme as informações iniciais, uma dupla que estava em uma Volkswagen Parati chegou ao local e atirou contra a vítima.

Segundo o site Notícidade, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e esteve no local, mas constatou que o homem já estava morto.

A Polícia Militar está no local e isolou a área, a ocorrência foi registrada inicialmente como disparo de arma de fogo e posteriormente confirmada como homicídio.

Ainda não há informações oficiais sobre a identidade da vítima nem sobre a motivação do crime. As circunstâncias do ataque serão investigadas pelas autoridades.