Um motociclista de 20 anos ficou gravemente ferido após realizar manobras perigosas e tentar fugir de uma abordagem da PM (Polícia Militar) na madrugada desta segunda-feira (2), em Fátima do Sul, a 225 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do portal Fátima em Dia, a ocorrência começou após denúncias feitas pelo telefone 190. Durante patrulhamento, os policiais flagraram o jovem conduzindo uma motocicleta Triumph Tiger Sport, de 660 cilindradas, e equilibrando o veículo sobre apenas uma roda, manobra conhecida como “empinar”, nas proximidades da Praça Getúlio Vargas.

Ao perceber a aproximação da viatura, o motociclista perdeu o equilíbrio e caiu. Mesmo após o acidente, levantou-se rapidamente e tentou fugir, mas acabou sofrendo ferimentos graves.

Com a queda, ele teve fratura exposta de tíbia e fíbula na perna direita. O jovem foi socorrido e encaminhado ao Hospital da Sias, onde recebeu atendimento médico. Devido à gravidade da lesão, aguardava transferência para Dourados, onde deveria passar por cirurgia.

Durante os procedimentos policiais, o motociclista admitiu ter ingerido bebida alcoólica, mas se recusou a realizar o teste do etilômetro, conhecido como bafômetro.

Ele foi autuado por direção perigosa e recusa ao teste. A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Fátima do Sul para as providências legais.

Em razão da gravidade dos ferimentos, o jovem permaneceu hospitalizado e não foi levado à delegacia naquele momento.

* Com informações do portal Fátima em Dia