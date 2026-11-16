Rosinaldo Ferreira de Oliveira, de 44 anos, foi morto pelo próprio cunhado após ser perseguido e baleado com dois tiros nas costas, na tarde deste sábado (14), em Inocência. Ele tentou correr para escapar, mas foi atingido, socorrido e transferido para o Hospital Auxiliadora, em Três Lagoas, onde morreu. O suspeito fugiu de moto e ainda não foi localizado.

Segundo o site Interativo MS, os dois tinham desavenças e já haviam discutido na manhã de sábado. Por volta das 13h, a equipe foi chamada para atender a primeira briga. Depois que os policiais deixaram o local, uma nova discussão começou. Por volta das 15h45, na Rua Hermógenes Vieira Pontes, no centro da cidade, o suspeito pegou uma arma de fogo e perseguiu a vítima. Uma mulher ainda tentou impedir o ataque, mas não conseguiu evitar os tiros.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta vermelha, levando a arma. Rosinaldo recebeu os primeiros socorros em uma residência próxima, antes da transferência, sofreu duas paradas cardiorrespiratórias. Ele foi encaminhado em vaga zero para Três Lagoas, chegou intubado e com quadro instável, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio.