Quem procura uma oportunidade de trabalho em Mato Grosso do Sul pode concorrer a uma das 14 vagas abertas pela Prefeitura de Coronel Sapucaia, município a 396 quilômetros de Campo Grande. O processo seletivo simplificado é destinado à contratação temporária de profissionais para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Também haverá formação de cadastro de reserva.

As oportunidades estão distribuídas entre funções administrativas, operacionais e da área da saúde. Há vagas para candidatos com ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, formação técnica e curso superior.

No grupo de nível fundamental incompleto, estão disponíveis uma vaga para motorista, uma para cozinheira e outra para vigia. Para quem concluiu o ensino fundamental, há uma oportunidade de recepcionista. Já no nível médio, o edital prevê uma vaga para assistente administrativo, além de cadastro de reserva para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.

As funções que exigem formação técnica são técnico em laboratório, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e auxiliar de saúde bucal, com uma vaga para cada cargo.

Para profissionais com ensino superior, a seleção oferece uma vaga para odontólogo, uma para nutricionista, duas para enfermeiro e uma para profissional educador físico.

As jornadas variam conforme a função, podendo chegar a 40 horas por semana. O edital não apresenta os salários individualizados, mas determina que os pagamentos sigam a Lei Municipal nº 044/2014.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede da Prefeitura de Coronel Sapucaia, entre 19 e 26 de novembro de 2026. O atendimento será realizado das 8h às 13h, pelo horário oficial de Mato Grosso do Sul.

A participação é gratuita. Para confirmar a inscrição, o candidato precisa entregar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e outros documentos que demonstrem o atendimento às exigências do cargo. Certificados e comprovantes de experiência profissional também devem ser apresentados para avaliação curricular.

O processo seletivo terá duas fases. A primeira consiste na análise documental, para verificar se os inscritos apresentaram os documentos necessários e cumprem os requisitos básicos da função.

Na segunda etapa, será feita a análise curricular, com pontuação para formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional. O edital prevê critérios específicos para cada nível de escolaridade, incluindo certificados de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, conforme o cargo pretendido.

A experiência de trabalho tanto no serviço público quanto na iniciativa privada poderá contar pontos na classificação.

Prazo dos contratos

As contratações serão temporárias, com duração inicial de até 12 meses. O período poderá ser estendido por mais 12 meses, conforme a necessidade da administração municipal.

A Prefeitura também poderá rescindir os contratos antes do prazo previsto, caso a necessidade temporária seja encerrada ou exista conveniência administrativa.

Depois da homologação do resultado final, o processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de uma única prorrogação por igual período.

Confira os cargos disponíveis.

Ensino fundamental incompleto

Motorista: 1 vaga

Cozinheira: 1 vaga

Vigia: 1 vaga

Ensino fundamental completo

Recepcionista: 1 vaga

Ensino médio

Assistente administrativo: 1 vaga

Agente comunitário de saúde: cadastro de reserva

Agente de combate a endemias: cadastro de reserva

Nível técnico

Técnico em laboratório: 1 vaga

Técnico em enfermagem: 1 vaga

Técnico em radiologia: 1 vaga

Auxiliar de saúde bucal: 1 vaga

Ensino superior

Odontólogo: 1 vaga

Nutricionista: 1 vaga

Enfermeiro: 2 vagas

Profissional educador físico: 1 vaga

As jornadas variam conforme a função, podendo chegar a 40 horas por semana. O edital não apresenta os salários individualizados, mas determina que os pagamentos sigam a Lei Municipal nº 044/2014.