Oportunidade
Saúde de Coronel Sapucaia tem seleção aberta com vagas para 14 profissionais
Inscrições para o processo soeletivo são presenciais e não têm custo
Quem procura uma oportunidade de trabalho em Mato Grosso do Sul pode concorrer a uma das 14 vagas abertas pela Prefeitura de Coronel Sapucaia, município a 396 quilômetros de Campo Grande. O processo seletivo simplificado é destinado à contratação temporária de profissionais para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde. Também haverá formação de cadastro de reserva.
As oportunidades estão distribuídas entre funções administrativas, operacionais e da área da saúde. Há vagas para candidatos com ensino fundamental incompleto, fundamental completo, ensino médio, formação técnica e curso superior.
No grupo de nível fundamental incompleto, estão disponíveis uma vaga para motorista, uma para cozinheira e outra para vigia. Para quem concluiu o ensino fundamental, há uma oportunidade de recepcionista. Já no nível médio, o edital prevê uma vaga para assistente administrativo, além de cadastro de reserva para agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias.
As funções que exigem formação técnica são técnico em laboratório, técnico em enfermagem, técnico em radiologia e auxiliar de saúde bucal, com uma vaga para cada cargo.
Para profissionais com ensino superior, a seleção oferece uma vaga para odontólogo, uma para nutricionista, duas para enfermeiro e uma para profissional educador físico.
As jornadas variam conforme a função, podendo chegar a 40 horas por semana. O edital não apresenta os salários individualizados, mas determina que os pagamentos sigam a Lei Municipal nº 044/2014.
As inscrições devem ser feitas pessoalmente na sede da Prefeitura de Coronel Sapucaia, entre 19 e 26 de novembro de 2026. O atendimento será realizado das 8h às 13h, pelo horário oficial de Mato Grosso do Sul.
A participação é gratuita. Para confirmar a inscrição, o candidato precisa entregar documentos pessoais, comprovantes de escolaridade e outros documentos que demonstrem o atendimento às exigências do cargo. Certificados e comprovantes de experiência profissional também devem ser apresentados para avaliação curricular.
O processo seletivo terá duas fases. A primeira consiste na análise documental, para verificar se os inscritos apresentaram os documentos necessários e cumprem os requisitos básicos da função.
Na segunda etapa, será feita a análise curricular, com pontuação para formação acadêmica, cursos de aperfeiçoamento e experiência profissional. O edital prevê critérios específicos para cada nível de escolaridade, incluindo certificados de graduação, pós-graduação e cursos técnicos, conforme o cargo pretendido.
A experiência de trabalho tanto no serviço público quanto na iniciativa privada poderá contar pontos na classificação.
Prazo dos contratos
As contratações serão temporárias, com duração inicial de até 12 meses. O período poderá ser estendido por mais 12 meses, conforme a necessidade da administração municipal.
A Prefeitura também poderá rescindir os contratos antes do prazo previsto, caso a necessidade temporária seja encerrada ou exista conveniência administrativa.
Depois da homologação do resultado final, o processo seletivo terá validade de um ano, com possibilidade de uma única prorrogação por igual período.
Confira os cargos disponíveis.
Ensino fundamental incompleto
- Motorista: 1 vaga
- Cozinheira: 1 vaga
- Vigia: 1 vaga
Ensino fundamental completo
- Recepcionista: 1 vaga
Ensino médio
- Assistente administrativo: 1 vaga
- Agente comunitário de saúde: cadastro de reserva
- Agente de combate a endemias: cadastro de reserva
Nível técnico
- Técnico em laboratório: 1 vaga
- Técnico em enfermagem: 1 vaga
- Técnico em radiologia: 1 vaga
- Auxiliar de saúde bucal: 1 vaga
Ensino superior
- Odontólogo: 1 vaga
- Nutricionista: 1 vaga
- Enfermeiro: 2 vagas
- Profissional educador físico: 1 vaga
As jornadas variam conforme a função, podendo chegar a 40 horas por semana. O edital não apresenta os salários individualizados, mas determina que os pagamentos sigam a Lei Municipal nº 044/2014.