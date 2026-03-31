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Assassino de garota de programa é condenado a 35 anos de prisão em São Gabriel do Oeste

Na época, câmera de segurança da fazenda registrou o momento de intensa tensão envolvendo as vítimas

31 março 2026 - 09h11Vinícius Santos
Sobrevivente lutou e chegou a tomar arma de caseiroSobrevivente lutou e chegou a tomar arma de caseiro   (Reprodução/WhatsApp/JD1 Notícias)

A Justiça do município de São Gabriel do Oeste condenou Elísio Ferreira de Andrade (63 anos) à pena de 35 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão pelos crimes de homicídio qualificado, tentativa de feminicídio e ocultação de cadáver contra duas amigas. O julgamento foi realizado pelo Tribunal do Júri nesta sexta-feira (27).

Os crimes foram cometidos em 23 de junho de 2024, em uma fazenda do município, deixando como vítima fatal Jennifer Gimenes Morgenrotti e ferindo outra mulher com um disparo de arma de fogo. A arma utilizada por Elísio Ferreira de Andrade no ataque foi um rifle.

Durante o júri, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), representado pela promotora de Justiça Isabelle Albuquerque dos Santos Rizzo, demonstrou que o acusado utilizou recursos que dificultaram a defesa das vítimas e agiu com meio cruel, além de motivação relacionada à condição de sexo feminino (feminicídio).

No processo, o Ministério Público sustentou que o acusado matou a primeira vítima para assegurar a execução do crime seguinte. Em seguida, ele tentou matar a segunda vítima, por quem tinha certa obsessão, efetuando um tiro de raspão e tentando estrangulá-la com um fio.

Além disso, ocultou o corpo na mata e tentou destruir provas, como lavar o local do crime e desligar câmeras de segurança.  A juíza de Direito Samantha Ferreira Barione, ao proferir a sentença, estabeleceu o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado.

Além da prisão, o Juízo acolheu o pedido do MPMS para a fixação de danos morais mínimos, estabelecidos em R$ 50 mil para a vítima sobrevivente e R$ 50 mil para cada um dos familiares (ascendentes e descendentes) da vítima fatal. O réu teve a prisão mantida para início imediato do cumprimento da pena, com base na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri.

VÍDEO – Na época, câmera de segurança da fazenda registrou o momento de intensa tensão envolvendo as vítimas; veja:

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