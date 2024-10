Indígena é morto com golpes de foice e suspeito é preso em Dois Irmãos do Buriti

O principal suspeito de ter cometido o assassinato de Renato da Silva André, de 35 anos, na noite desta quinta-feira (24), foi preso em flagrante na aldeia Nova Buriti, em Dois Irmãos do Buriti, a 117 quilômetros de Campo Grande.

A qualificação do suspeito não foi divulgada. Quem prendeu o indivíduo foi a Polícia Militar, acionada após receber uma denúncia de briga e que um indígena teria sido gravemente ferido com golpes de foice.

Renato chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu e morreu nas dependências do Hospital Cristo Rei, com um traumatismo craniano. Após essa informação, a Polícia Militar passou a realizar diligências com intuito de encontrar o suspeito, segundo o site SidroNews.

Nas buscas pela aldeia, o suspeito foi localizado e não ofereceu resistência na abordagem. Ele disse que golpeou a vítima com uma foice de 1,40m com lâmina de 42 centímetros, no qual estava escondida.

Questionado sobre o motivo, o indivíduo relatou que se sentiu ameaçado após uma discussão com Renato enquanto eles estavam consumindo bebida alcoólica, desde às 16h da tarde, e o homicídio aconteceu durante a noite.

O suspeito foi preso e autuado em flagrante por homicídio, sendo entregue na Delegacia de Polícia Civil.

