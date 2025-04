Sanesul irá investir mais de R$ 10,4 milhões para ampliar a rede de esgoto em Dourados

Para ampliar a rede coletora de esgoto em Dourados, a Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) autorizou o início da obra, que terá um investimento de R$ 10.475.000,00.

A obra prevê implantação de 26.492 metros de rede de esgoto e 1.864 novas ligações domiciliares em importantes bairros da cidade, como Estrela Verá, Morada do Sol, Nações, Clímax e Cachoeirinha.

A assinatura da ordem de serviço foi feita em Campo Grande no dia 1º de abril. "É uma obra que vai mudar a vida de muita gente em Dourados", afirmou o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio. "A expansão da rede de esgoto significa mais saúde, mais qualidade de vida e mais desenvolvimento para a cidade."

O prazo para execução dos serviços é de 24 meses, e todo o investimento será feito com recursos próprios da Sanesul.

Segundo Renato Marcílio, a iniciativa faz parte do planejamento estratégico da empresa e do governo de Mato Grosso do Sul, liderado pelo governador Eduardo Riedel, para antecipar a meta de universalização do saneamento básico no Estado.

"O novo marco legal do saneamento estabelece o prazo de 2033, mas nós queremos entregar esse resultado para a população antes disso", destacou o dirigente, referindo-se aos dois anos de antecedência previstos pela empresa de saneamento.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também