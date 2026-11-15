Voo ao lado de pilotos
Papa Leão XIV acompanha trabalho de pilotos diretamente da cabine de helicóptero no Peru
Pontífice compartilhou momentos com dois militares da Força Aérea Peruana durante deslocamento até Santa Cruz
Durante sua passagem pelo Peru, o papa Leão XIV quis acompanhar de perto o trabalho dos pilotos de helicóptero da Força Aérea Peruana que o transportaram até Santa Cruz. O pontífice acompanhou a operação diretamente da cabine da aeronave e compartilhou momentos especiais com os dois pilotos.
A Força Aérea Peruana publicou imagens do papa ao lado dos profissionais e destacou a experiência nas redes sociais. “Para nós, da Força Aérea Peruana, transportar Sua Santidade e compartilhar esses momentos é uma honra e uma lembrança inesquecível”, publicou a instituição.
Outro registro foi compartilhado nas redes sociais oficiais do papa, por meio do perfil @Pontifex, que também publicou fotografias do momento. Na publicação, Leão XIV compartilhou uma mensagem sobre fé, esperança e os desafios enfrentados ao longo da vida.
“O Senhor conhece os caminhos que você percorre, suas dificuldades, suas preocupações e os desafios que você enfrenta. Ele entende as esperanças dos jovens, inspira a sabedoria dos idosos e não o abandona. Quando a alma vagueia sem rumo, Ele é o caminho. Quando falta força, Ele é o alimento. Quando surge o desânimo, Ele é quem reacende a esperança”, diz a mensagem.
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