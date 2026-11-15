Durante sua passagem pelo Peru, o papa Leão XIV quis acompanhar de perto o trabalho dos pilotos de helicóptero da Força Aérea Peruana que o transportaram até Santa Cruz. O pontífice acompanhou a operação diretamente da cabine da aeronave e compartilhou momentos especiais com os dois pilotos.

A Força Aérea Peruana publicou imagens do papa ao lado dos profissionais e destacou a experiência nas redes sociais. “Para nós, da Força Aérea Peruana, transportar Sua Santidade e compartilhar esses momentos é uma honra e uma lembrança inesquecível”, publicou a instituição.

Outro registro foi compartilhado nas redes sociais oficiais do papa, por meio do perfil @Pontifex, que também publicou fotografias do momento. Na publicação, Leão XIV compartilhou uma mensagem sobre fé, esperança e os desafios enfrentados ao longo da vida.

“O Senhor conhece os caminhos que você percorre, suas dificuldades, suas preocupações e os desafios que você enfrenta. Ele entende as esperanças dos jovens, inspira a sabedoria dos idosos e não o abandona. Quando a alma vagueia sem rumo, Ele é o caminho. Quando falta força, Ele é o alimento. Quando surge o desânimo, Ele é quem reacende a esperança”, diz a mensagem.

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