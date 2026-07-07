Internos da Unei (Unidade Educacional de Internação) Dom Bosco participaram de uma visita ao Bioparque Pantanal, em Campo Grande, como parte de uma ação voltada ao acesso à cultura, inclusão e fortalecimento do processo de ressocialização. A atividade foi promovida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), por meio do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo (GMF).

De acordo com o TJMS, a iniciativa integra o projeto Caminhos Literários no Socioeducativo, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e está alinhada às diretrizes da Agenda da Justiça Juvenil, estratégia voltada à garantia dos direitos de adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas.

Durante a atividade, uma adolescente de 16 anos afirmou que conheceu Campo Grande e o Bioparque Pantanal pela primeira vez.

"Eu sempre via Campo Grande e o Bioparque pela TV. Quando cheguei aqui, fiquei encantada. Acho muito importante ter essa oportunidade, sempre foi meu sonho conhecer a cidade", relatou.

Segundo o tribunal, além de ampliar o acesso à cultura e ao conhecimento, a visita contribui para o desenvolvimento pessoal dos adolescentes e reforça direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que assegura às pessoas privadas de liberdade o acesso a atividades de esporte, cultura, lazer e convivência como parte do processo socioeducativo.

O diretor da Unidade Educacional de Internação Estrela do Amanhã, Magno Mugarte, destacou que experiências como essa ampliam o repertório cultural dos adolescentes atendidos.

"Muitas jovens atendidas pela unidade vêm de contextos de vulnerabilidade e, em alguns casos, têm o primeiro contato com espaços culturais da Capital durante essas ações. Esses passeios fazem toda a diferença porque mostram um novo universo", afirmou.

A adolescente também ressaltou o impacto da experiência vivida.

"Essa experiência ampliou minha visão, foi uma oportunidade que gostei muito de viver. Ter esse momento de convivência com as outras meninas tornou tudo ainda mais especial."

Conforme o TJMS, as Uneis são instituições destinadas ao cumprimento de medidas socioeducativas de internação por adolescentes autores de ato infracional, aliando responsabilização, educação e ações voltadas ao desenvolvimento pessoal. Já o GMF, sob supervisão do desembargador Fernando Paes de Campos, acompanha e incentiva iniciativas voltadas ao fortalecimento do sistema socioeducativo e à garantia dos direitos desses adolescentes.

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