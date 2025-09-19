Homem é condenado a 25 anos de prisão por estuprar a sobrinha em Naviraí

“Conseguimos mais uma condenação importante, que reforça que essas meninas não estão sozinhas. Há punição, há justiça, e elas podem contar com o Ministério Público para protegê-las e responsabilizar os agressores a qualquer tempo”, afirmou a promotora de Justiça Juliana Martins Zaupa após a condenação de um homem pelo crime de estupro de vulnerável.

O réu foi sentenciado a 25 anos e 6 meses e seis dias de reclusão, em regime inicial fechado, por abusar da própria sobrinha em diversas ocasiões, entre 2006 e 2012, quando a vítima tinha menos de 14 anos. Segundo a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), ele se aproveitava da relação de confiança e da convivência familiar, além de ameaçar a menina para manter o silêncio.

Durante o processo, a promotora destacou que a palavra da vítima tem relevância em crimes sexuais, especialmente quando confirmada por laudos periciais e depoimentos de testemunhas. No caso, os relatos foram considerados firmes e coerentes, revelando também os danos emocionais sofridos, que resultaram em automutilação e tentativa de suicídio.

Além da prisão, o condenado deverá pagar R$ 10 mil a título de reparação mínima pelos danos causados. O MPMS reforça que denúncias de crimes contra crianças e adolescentes podem ser feitas pelo telefone 127, pelo site da Ouvidoria ou na Promotoria de Justiça mais próxima.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também