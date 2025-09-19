Homem é julgado pelo Tribunal do Júri por matar amigo a facadas em Campo Grande

Janderson Maxwel Rochy da Silva, de 28 anos, é julgado nesta sexta-feira (19) pelo Tribunal do Júri de Campo Grande, acusado de matar a facadas Jullian Gabriel da Silva Acosta, em 9 de janeiro de 2025, no bairro Moreninhas II.

De acordo com a denúncia, o crime ocorreu após um desentendimento. Janderson acreditava que a vítima teria se apropriado de sua bicicleta, que estava encostada no meio-fio próximo a uma conveniência. Ambos mantinham relação de amizade.

Para o Ministério Público, o homicídio foi cometido por motivo torpe, já que o acusado matou a vítima por acreditar que esta estaria utilizando sua bicicleta sem autorização. Em depoimentos prestados à Polícia Civil e em juízo, o réu confessou o crime.

A defesa de Janderson é feita pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul (DPGE-MS). O julgamento ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri, sob a presidência do juiz Aluizio Pereira dos Santos.

