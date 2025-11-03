Menu
Justiça

Justiça de Campo Grande manda réu a júri popular por assassinato de 2010

Para o juiz Aluizio Pereira dos Santos, o réu deve ser levado a julgamento popular, visto que os indícios de autoria estão presentes e são suficientes

03 novembro 2025 - 09h39
Local do crime - Local do crime -   (Foto: Reprodução / Processo)

A Justiça de Campo Grande determinou que Luiz Eduardo Lopes, 59 anos, enfrentará júri popular pelo assassinato a facadas de Francisco Alves Pereira, ocorrido em 29 de agosto de 2010, por volta das 18h30, na rua Beira-Mar, no estabelecimento comercial denominado “Bar e Mercearia Cazuza”, no bairro Coophavila II.

A decisão é recente e foi tomada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Segundo o magistrado, os indícios de autoria estão presentes e são suficientes, já que Luiz Eduardo, nas ocasiões em que foi ouvido, admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima.

Durante o andamento do processo, uma testemunha — irmã da vítima — afirmou que a motivação do crime teria sido uma vingança: segundo ela, Francisco teria matado o irmão do réu há mais de dez anos, pena pela qual chegou a ser condenado e cumpriu. O réu, no entanto, nega essa alegação.

Atualmente, Luiz Eduardo responde ao processo em prisão domiciliar, devido a condições de saúde debilitadas. A data do julgamento ainda será definida, após o esgotamento das vias recursais.

