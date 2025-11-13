Menu
Menu Busca quinta, 13 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Justiça

Justiça manda demitir policial que contrabandeava celulares em MS

O militar se utilizava da função e de afastamentos médicos para realizar descaminho

13 novembro 2025 - 10h54Vinícius Santos
Viatura Polícia MilitarViatura Polícia Militar   (PMMS)

A Justiça Militar de Campo Grande condenou o policial Ricardo Adriano Dutra Mendes, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul (PMMS), a 3 anos e 4 meses de reclusão e 10 meses de detenção pelos crimes de descaminho e violação de sigilo funcional.

Diante da gravidade dos crimes, que demonstram “reiterada afronta à hierarquia, à disciplina e à confiança pública indispensáveis à corporação”, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) votou, por unanimidade, pela aplicação da pena acessória de exclusão do réu dos quadros da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Apesar da condenação, o policial foi absolvido de outras acusações feitas pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), como falsificação de documento particular, estelionato e integração em organização criminosa.

Por que da condenação?

O Ministério Público Estadual denunciou Ricardo Adriano à Justiça por utilizar sua função e o afastamento médico para cometer ilícitos visando ganho econômico.

O policial praticava descaminho, ou seja, iludia o pagamento de impostos devidos pela entrada de mercadorias estrangeiras no Brasil, aproveitando-se de sua condição de policial para driblar fiscalizações.

O acusado foi preso em flagrante duas vezes:

- 30 de outubro de 2024: transportava grande quantidade de eletrônicos, avaliados em R$ 213.318,12, ocultados no porta-malas e em um fundo falso;

- 11 de janeiro de 2025: transportava 146 celulares e outros itens.

Segundo o MPMS, o policial realizava essas ações reiteradamente, apresentando atestados médicos falsos para ter disponibilidade e realizar viagens à fronteira com mercadorias.

Além disso, a acusação apontou que Ricardo utilizou indevidamente o acesso restrito ao SIGO (Sistema Integrado de Gestão Operacional), consultando informações sigilosas de pessoas e veículos sem justificativa funcional.

Conselho Permanente de Justiça (CPJ) acolheu a pretensão punitiva apenas em relação aos crimes de descaminho e violação de sigilo funcional, ambos praticados de forma continuada. O policial ainda pode recorrer da condenação.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Operação aconteceu em vários estados
Justiça
Fraudes no INSS: ex-ministro de Bolsonaro e deputados são alvos da PF
Acusado de tentar matar agiota após cobrança em Campo Grande vai encarar júri popular
Justiça
Acusado de tentar matar agiota após cobrança em Campo Grande vai encarar júri popular
Foto:
Justiça
Justiça de MS encerra 300 processos durante a Semana da Conciliação
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Interior
Homem que estuprava as enteadas é condenado a 74 anos de prisão em Bandeirantes
Divulgação -
Interior
Barracos de sem-terra às margens da MS-141 motivam investigação do Ministério Público
Avenida Cônsul Assaf Trad, região norte -
Justiça
Acusados de matar pai e filho em racha na região norte vão a júri popular, confirma TJMS
Bolsonaro exibe tornozeleira -
Política
STF nega habeas corpus e Bolsonaro continua com tornozeleira e prisão domiciliar
Equipe envolvida na conciliação -
Justiça
TRT finaliza processos longos de usina falida e garante direitos de trabalhadores em MS
Agente da PF durante a operação -
Justiça
CNJ abre processo disciplinar contra desembargadores em apuração de venda de sentenças
Divulgação -
Interior
TJ leva serviços judiciais e sociais a Brasilândia e atende mais de 1,2 mil pessoas

Mais Lidas

Corpo ficou caído no meio da rua
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em via pública do Parque do Sol, em Campo Grande
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande
Polícia
Mulher recebe pix por engano e é ameaçada em Campo Grande: 'devolve ou vai ficar ruim'
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
Polícia
"Eu te amo, amor", diz mulher após decepar p3nis do marido
As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande