A Operação Mata Atlântica em Pé identificou mais de 348 hectares de desmatamento ilegal distribuídos em 15 municípios de Mato Grosso do Sul durante a edição deste ano.

O trabalho contou com mapeamento e validação do Núcleo de Geotecnologias do MPMS que aplicou ferramentas digitais avançadas para confirmar a degradação ambiental.

Após o cruzamento de dados o Imasul aplicou autuações remotas e aplicou mais de R$ 1,5 milhão em multas aos proprietários rurais responsáveis pela degradação.

A coordenação do órgão destacou que a inteligência de dados acelera as fiscalizações e impede que invasões florestais fiquem sem a devida punição no Estado.

A mobilização integrada ocorreu em 17 estados brasileiros com uso de satélites para bloquear cadastros rurais e impor embargo nas áreas desmatadas.

O balanço nacional foi apresentado durante seminário em Belo Horizonte marcando a maior redução histórica do desmatamento ilegal no bioma nos últimos anos.