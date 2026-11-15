Uma arara-azul caiu nas proximidades da Rua Piriá, no bairro Guanandi, em Campo Grande, neste domingo (15). Uma denúncia encaminhada ao JD1 Notícias informa que a Polícia Militar Ambiental (PMA) foi acionada para realizar o resgate da ave.

Segundo informações apuradas, o Corpo de Bombeiros também foi acionado pelo telefone 193. Para evitar que cães ou gatos atacassem o animal, moradores deixaram a arara em um espaço protegido.

Os populares não sabem informar se a ave está ferida, mas relatam que ela aparenta ser jovem. Eles também manifestaram insatisfação com a demora no atendimento e com a troca de orientações entre a PMA e o Corpo de Bombeiros.

Conforme os relatos, os moradores receberam orientações para providenciar o resgate por meios próprios e levar o animal ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras).

O JD1 Notícias entrou em contato com a PMA, que se comprometeu a atender a ocorrência. A corporação também destacou a demanda de chamados e informou que conta com apenas dois policiais para esse tipo de atendimento.

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