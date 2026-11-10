A Reserva Particular do Patrimônio Natural Cisalpina, reserva ambiental em Brasilândia, está aberta para receber visitantes gratuitamente e apresentar de perto a biodiversidade de Mato Grosso do Sul. Entre os animais que vivem na área estão antas, lobos-guarás, onças-pardas e jaguatiricas.

A reserva possui 3.857 hectares preservados. O espaço reúne ambientes de Cerrado, Mata Atlântica do Interior e áreas úmidas da planície do Rio Paraná. Ela é mantida pela mantida pela Companhia Energética de São Paulo.

Um levantamento realizado pela companhia já catalogou 113 espécies de animais na reserva, sendo 91 aves, 12 mamíferos, oito anfíbios e dois répteis. Entre os registros também estão a arara-canindé e o chora-chuva-preto. Seis das espécies identificadas possuem algum grau de ameaça de extinção, conforme classificações oficiais.

As visitas fazem parte do programa Portas Abertas e são gratuitas, realizadas ao menos uma vez a cada 15 dias, conforme a disponibilidade da unidade. Os grupos podem ter de oito a 35 participantes, com idade mínima de oito anos, e precisam ser organizados previamente.

O agendamento pode ser feito pelo WhatsApp (11) 93032-6699, por meio do Canal Diálogo Aberto. As atividades são divididas em modalidades pedagógica, para escolas; técnica, voltada a instituições de ensino superior, cursos técnicos e empresas; e institucional, destinada a representantes do poder público e parceiros estratégicos.

No caso de grupos com menores de 18 anos, é obrigatória a presença de um adulto responsável para cada dez participantes. Quando não houver vagas disponíveis, os interessados poderão entrar em uma lista de espera.