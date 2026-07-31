O Senac abre 68 cursos livres e técnicos durante o mês de agosto em Mato Grosso do Sul. As turmas abrangem as cidades de Campo Grande, Dourados, Corumbá, Ponta Porã e Três Lagoas com opções presenciais.

As qualificações englobam áreas estratégicas como inteligência artificial, marketing digital, beleza, gastronomia, saúde e gestão. A programação busca atender profissionais em busca de qualificação, recolocação ou empreendedorismo.

O presidente do Sistema Comércio MS, Juliano Wertheimer, destacou que a oferta acompanha as novas exigências do mercado regional. Além disso, a diretora regional Jordana Duenha ressaltou a variedade para diferentes perfis de alunos.

Entre as novidades em destaque estão as capacitações voltadas à tecnologia, como aplicação de ferramentas de IA nas vendas e na gestão. Já a área da saúde traz cursos de primeiros socorros, coleta de sangue e formação técnica.

As inscrições para as turmas de curta e longa duração já estão abertas nas unidades do Senac e no Hub de Inovação. Os interessados podem consultar a grade completa de aulas e horários diretamente no site da instituição.