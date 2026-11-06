A Fundação Social do Trabalho (Funsat) oferece 723 vagas de emprego nesta sexta-feira (6), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas entre 109 funções, com destaque para operador de caixa, atendente de lanchonete e auxiliar de linha de produção.

Entre as funções com maior número de vagas estão operador de caixa, com 79 oportunidades, atendente de lanchonete (52), auxiliar de linha de produção (51), auxiliar de limpeza (41), costureira em geral (31), atendente de lojas e mercados (28), técnico de carnes e derivados (21) e açougueiro (20).

Para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação no mercado de trabalho, a Funsat disponibiliza 462 vagas que não exigem experiência profissional, distribuídas entre 61 funções.

Nesse grupo, destacam-se as oportunidades para atendente de lanchonete (52), auxiliar de linha de produção (45), operador de caixa (41), costureira em geral (31), técnico de carnes e derivados (21) e atendente de lojas e mercados (20).

O painel também reúne 16 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCDs), sendo dez para empacotador à mão, três para ajudante de carga e descarga de mercadorias, duas para auxiliar de limpeza e uma para auxiliar de linha de produção.

Além disso, estão disponíveis 15 vagas temporárias, distribuídas entre seis funções, incluindo pedreiro, servente de obras, auxiliar de laboratório de análises clínicas e técnico de segurança do trabalho.

Como se candidatar

Os interessados devem procurar a sede da Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória, em Campo Grande. O atendimento ocorre das 7h às 13h.

A fundação orienta os trabalhadores a manterem o cadastro atualizado no aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, por meio do qual também é possível consultar as oportunidades disponíveis.

As vagas exigem diferentes níveis de escolaridade e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.