A Funsat (Fundação Social do Trabalho) oferece 935 vagas de emprego nesta sexta-feira (28), em Campo Grande. As oportunidades estão distribuídas em 122 funções, com opções para candidatos com e sem experiência, além de postos destinados a pessoas com deficiência (PCDs).

Entre as funções com maior número de vagas estão auxiliar de limpeza, com 136 oportunidades; atendente de lanchonete, com 85; operador de caixa, com 52; auxiliar de confecção, com 40; atendente de lojas e mercados, com 32; e alimentador de linha de produção, com 30. Também há vagas para motorista, açougueiro, cozinheiro, garçom, mecânico, pedreiro, vendedor e outras áreas.

Para quem busca o primeiro emprego ou não possui experiência na função, são 575 vagas em 51 atividades. Entre elas estão atendente de lanchonete, auxiliar de limpeza, operador de caixa, alimentador de linha de produção e repositor de mercadorias.

Outras 52 oportunidades são destinadas a PCDs, enquanto cinco vagas são temporárias.

Os interessados devem procurar a Funsat, na Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória. O atendimento ocorre das 7h às 13h. As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento.