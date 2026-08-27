No último dia 25 de agosto, a Plaenge celebrou a entrega do Artheo Concept Living, projeto que passa a integrar definitivamente a paisagem urbana de Campo Grande e a história de centenas de clientes que acreditaram em sua proposta desde o lançamento. Para a incorporadora, o momento representa a concretização de uma visão que alia arquitetura, design, tecnologia e bem-estar para criar uma experiência de morar alinhada às transformações da vida contemporânea.

Localizado na Rua Euclides da Cunha, no tradicional Jardim dos Estados e reconhecido como a esquina mais charmosa da cidade, o Artheo foi concebido para traduzir uma nova forma de viver os espaços urbanos. Cercado por uma infraestrutura consolidada, o empreendimento reúne design contemporâneo, tecnologia, funcionalidade e experiências que acompanham os hábitos de uma vida cada vez mais dinâmica.

Lobby do Artheo Concept Living combina design contemporâneo, conforto e funcionalidade para receber moradores e visitantes. Foto: Marcus Moriyama

Assinado pelo escritório Bohrer Arquitetos, parceiro da Plaenge há mais de três décadas, o projeto se destaca pela composição elegante de suas fachadas. A integração entre paisagismo e edificação reforça sua identidade visual, cria uma presença arquitetônica singular e contribui para qualificar o entorno onde está inserido.

O Artheo apresenta o conceito Concept Living, uma proposta que amplia o conceito tradicional de moradia ao integrar ambientes versáteis, áreas compartilhadas planejadas para diferentes perfis de uso e soluções que acompanham as novas dinâmicas da vida urbana.

Arquitetura pensada para a experiência de viver a cidade

Com vista privilegiada de Campo Grande, o rooftop foi concebido como um espaço de convivência e conexão com a cidade. Foto: Fernando Meza

Entre os destaques do projeto está o rooftop, concebido como um espaço de convivência, contemplação e conexão com a cidade. Com uma vista privilegiada de Campo Grande, o ambiente traduz a proposta de criar experiências que vão além dos limites do apartamento e estimulam uma relação mais próxima entre moradores e o lugar onde vivem.

O Artheo chega em um momento de valorização contínua do Jardim dos Estados, bairro que combina tradição, localização estratégica e qualidade urbana. Sua presença reforça a vocação da região como um dos endereços mais desejados de Campo Grande e contribui para a transformação da paisagem local, com uma proposta que respeita o contexto urbano e estabelece novas perspectivas para o futuro.

Valéria Gabas, Diretora de Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande. Foto: Marcus Moriyama

Para a diretora da Unidade de Negócio da Plaenge em Campo Grande, Valéria Gabas, a entrega representa a concretização de um compromisso construído ao longo de toda a jornada do empreendimento.

"Cada entrega tem um significado especial porque marca o início de uma nova fase para nossos clientes. O Artheo nasceu de um projeto que acredita [VC1] no potencial de Campo Grande e em uma nova forma de viver a cidade. Hoje celebramos a concretização desse compromisso, agradecendo a confiança de todos que escolheram a Plaenge para fazer parte de suas histórias."

Segundo ela, a conclusão do empreendimento reforça um dos principais pilares da marca. "A credibilidade de uma empresa é construída obra após obra, entrega após entrega. O Artheo representa mais um compromisso cumprido e reforça a responsabilidade que temos com a qualidade, a excelência construtiva e o relacionamento transparente com nossos clientes."

Um projeto que dialoga com o futuro de Campo Grande

A piscina coberta integra o conjunto de áreas comuns pensadas para proporcionar bem-estar e conveniência aos moradores. Foto: Marcus Moriyama

O superintendente regional da Plaenge, Marcelo Kenchikoski, destaca que o empreendimento foi concebido para dialogar com o futuro da cidade.

"O Artheo reúne elementos que hoje definem os melhores projetos urbanos: arquitetura de qualidade, integração com o entorno, espaços de convivência relevantes e uma experiência de morar que acompanha as mudanças de comportamento da sociedade. É um empreendimento que contribui para enriquecer a paisagem urbana e fortalecer a vocação do Jardim dos Estados como uma das regiões mais valorizadas de Campo Grande."

Um dos principais diferenciais do projeto, o rooftop oferece ambientes voltados à convivência e à contemplação da cidade. Foto: Marcus Moriyama

Para a arquiteta Luiza Bohrer, responsável pelo projeto, a entrega permite que a cidade vivencie na prática os conceitos que nortearam sua criação.

"Desde o início buscamos desenvolver uma arquitetura elegante, contemporânea e atemporal, capaz de dialogar com a cidade e permanecer relevante ao longo dos anos. O rooftop é um dos espaços que melhor traduz essa proposta. De lá, é possível contemplar Campo Grande sob uma nova perspectiva, em um ambiente pensado para valorizar a convivência e a experiência urbana."

Clientes, parceiros e convidados participaram da celebração que marcou a entrega do Artheo Concept Living em Campo Grande. Foto: Marcus Moriyama

Além dos atributos arquitetônicos e urbanísticos, o Artheo representa uma conquista para os clientes que enxergaram no projeto uma oportunidade de construir patrimônio em uma localização estratégica e com potencial de valorização.

Com a entrega do Artheo Concept Living, a Plaenge soma mais um empreendimento ao seu histórico de obras concluídas em Campo Grande, reafirmando a solidez de uma trajetória construída com planejamento, qualidade construtiva e compromisso com o desenvolvimento urbano da cidade.