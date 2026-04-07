Funtrab leva atendimento itinerante ao Santuário nesta quarta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza, nesta quarta-feira (8), mais uma edição do projeto “Funtrab Perto de Você”, com atendimento no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, nº 377, bairro Amambaí, em Campo Grande.

O serviço ocorre das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Centro de Apoio ao Devoto (CAD). Para atendimento, é necessário apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho.

Serão oferecidos serviços de orientação ao trabalhador e ao empregador, cadastro para vagas, intermediação de mão de obra e encaminhamento para processos seletivos.

A ação é realizada uma quarta-feira por mês, até dezembro. Confira as datas:

08/04/2026

06/05/2026

10/06/2026

01/07/2026

22/07/2026

12/08/2026

09/09/2026

07/10/2026

11/11/2026

09/12/2026

A Funtrab é vinculada à Semadesc e possui 36 unidades no Estado, chamadas Casas do Trabalhador, que realizam intermediação de mão de obra e acesso a vagas de emprego.

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