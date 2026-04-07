Funtrab leva atendimento itinerante ao Santuário nesta quarta

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza, nesta quarta-feira (8), mais uma edição do projeto “Funtrab Perto de Você”, com atendimento no Santuário Estadual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Avenida Afonso Pena, nº 377, bairro Amambaí, em Campo Grande.
O serviço ocorre das 9h às 11h e das 14h às 16h, no Centro de Apoio ao Devoto (CAD). Para atendimento, é necessário apresentar CPF, RG e Carteira de Trabalho.
Serão oferecidos serviços de orientação ao trabalhador e ao empregador, cadastro para vagas, intermediação de mão de obra e encaminhamento para processos seletivos.
A ação é realizada uma quarta-feira por mês, até dezembro. Confira as datas:
08/04/2026
06/05/2026
10/06/2026
01/07/2026
22/07/2026
12/08/2026
09/09/2026
07/10/2026
11/11/2026
09/12/2026
A Funtrab é vinculada à Semadesc e possui 36 unidades no Estado, chamadas Casas do Trabalhador, que realizam intermediação de mão de obra e acesso a vagas de emprego.Reportar Erro