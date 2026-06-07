Polícia
Carga de cigarros avaliada em R$ 124 mil é apreendida após perseguição em Deodápolis
Motorista perdeu o controle do carro durante fuga, bateu em barranco e abandonou veículo com 1,7 mil pacotes de cigarros contrabandeados
Policiais militares rodoviários do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados avaliada em R$ 124,5 mil após perseguição na madrugada deste sábado (6), em Deodápolis.
Conforme o site MS News a equipe tentou abordar um Fiat Palio Weekend durante fiscalização na MS-276, mas o motorista fugiu em direção ao município. Após acompanhamento tático por vias urbanas e pela MS-145, o condutor perdeu o controle da direção ao acessar uma estrada vicinal, bateu em um barranco e abandonou o veículo, fugindo para uma área de mata.
No carro, os policiais encontraram 1.750 pacotes de cigarros de origem estrangeira, sendo 1.700 da marca Eight e 50 da marca San Marino, totalizando 35 caixas de produtos contrabandeados.
O suspeito não foi localizado. O veículo e a carga foram encaminhados para os procedimentos legais e serão entregues à Receita Federal.