O reforço das ações de segurança durante o feriado prolongado de Corpus Christi causou um prejuízo estimado em R$ 25,9 milhões ao crime organizado em Mato Grosso do Sul. O resultado é fruto das operações realizadas pelo Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e pelo Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv), que apreenderam mais de 9 toneladas de maconha, recuperaram veículos e efetuaram prisões nas rodovias estaduais e na faixa de fronteira.

Vinculados à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS), os dois órgãos intensificaram o policiamento e as fiscalizações para ampliar a prevenção de acidentes e o enfrentamento à criminalidade durante o feriado.

Entre os dias 4 e 7 de junho, o BPMRv reforçou o policiamento ostensivo nas rodovias estaduais com o emprego de 150 policiais militares e 48 viaturas. Durante a operação, foram abordadas 3.464 pessoas, fiscalizados 2.485 veículos e 235 motocicletas.

As ações resultaram em cinco prisões em flagrante, dois Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), seis pessoas conduzidas à Delegacia de Polícia e no cumprimento de um mandado judicial. Na fiscalização de trânsito, foram lavrados 502 autos de infração, sete veículos apreendidos e um veículo com registro de furto ou roubo recuperado.

O batalhão também registrou apreensões relacionadas ao contrabando e descaminho, retirando de circulação 1.750 pacotes de cigarros de origem estrangeira, além de perfumes, eletrônicos, celulares, relógios inteligentes, tablets, produtos médicos e outras mercadorias introduzidas irregularmente no país.

Na área de segurança viária, o BPMRv atendeu 11 sinistros de trânsito nas rodovias estaduais, com registro de uma vítima fatal, 11 pessoas feridas e oito ilesas. A fiscalização com etilômetro foi intensificada durante todo o período, resultando em três ocorrências relacionadas à alcoolemia e na prisão de dois condutores por embriaguez ao volante.

Já o DOF, que atuou entre os dias 1º e 7 de junho no enfrentamento aos crimes na faixa de fronteira, apreendeu mais de 9 toneladas de maconha durante a Operação Corpus Christi. Ao todo, foram retirados de circulação 9.192,350 quilos da droga, além de 129,2 quilos de skunk, 57,5 quilos de haxixe dry e 19,7 quilos de haxixe marroquino.

As equipes do DOF também apreenderam 25 mil pacotes de cigarros contrabandeados. As ações resultaram na prisão ou apreensão de seis pessoas, no cumprimento de três mandados de prisão, na recuperação ou identificação de adulteração em cinco veículos e na apreensão de outros 15 automóveis utilizados em atividades criminosas.

Segundo levantamento do departamento, o prejuízo estimado ao crime organizado ultrapassa R$ 25,9 milhões, totalizando R$ 25.991.430,00.

Os resultados demonstram a atuação integrada das forças de segurança pública de Mato Grosso do Sul durante o feriado prolongado, aliando ações preventivas voltadas à preservação da vida nas rodovias estaduais ao enfrentamento qualificado dos crimes transfronteiriços e ao combate às organizações criminosas.