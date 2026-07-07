Uma partida de tênis de mesa durante a aula de Educação Física terminou em caso de polícia em uma escola estadual, no Parque Residencial Iracy Coelho Netto, em Campo Grande, na noite desta segunda-feira, dia 6.

A confusão começou após uma estudante, de 19 anos, ser zombada por colegas de classe ao perder o jogo. Irritada com as brincadeiras dos colegas, a jovem iniciou uma briga generalizada e um professor, de 59 anos, tentou intervir, mas briga e acabou sendo agredido com um arranhão no rosto.

Além do ferimento na face, o docente teve os seus óculos de grau danificados pela estudante durante a tentativa de contensão. A direção da escola acionou a Polícia Militar e registrou uma ata interna detalhando a agressão.

Durante o transporte até a delegacia de polícia, a jovem passou a desferir cabeçadas contra o compartimento interno de presos da viatura. O comportamento agressivo gerou um ferimento na testa da garota e forçou os militares a usarem algemas.

Os pais dos outros estudantes envolvidos na discussão inicial decidiram não representar contra a jovem pelas vias de fato.

Já o professor agredido compareceu à delegacia, manifestou o desejo de processar a aluna e o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.