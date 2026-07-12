A rápida atuação dos investigadores do Grupo de Operações e Investigações (GOI) da Polícia Civil resultou na prisão de um suspeito de 18 anos, conhecido como "Tilibrinha", após uma tentativa de homicídio registrada na noite de sábado (11), no entorno do campo Buracanã, no bairro Estrela Dalva, em Campo Grande.

Segundo apurado pelo JD1 Notícias, os policiais do GOI foram acionados para investigar a tentativa de homicídio, sendo que a vítima foi atingida por aproximadamente cinco golpes de faca na região do tórax e socorrida em estado crítico para a Santa Casa.

Durante as diligências, os investigadores realizaram entrevistas com moradores da região, que relataram que o autor do ataque seria um homem conhecido pelo apelido de "Tilibrinha". As testemunhas preferiram não se identificar por medo de represálias.

Ainda conforme a apuração, a equipe teve acesso a imagens que registraram a ação criminosa. Nas gravações, o suspeito aparece usando bermuda jeans e um casaco vermelho com detalhes em preto e branco, vestimentas que facilitaram sua identificação.

Com as informações repassadas pelos moradores, os policiais seguiram até uma residência na rua Eulina Barbosa, no bairro Estrela Dalva, onde localizaram o suspeito. No imóvel, também encontraram o casaco utilizado durante o crime, já molhado dentro de uma máquina de lavar roupas.

Durante a abordagem, o jovem indicou aos investigadores onde havia escondido a faca utilizada no ataque. A arma foi encontrada sobre um armário da cozinha. Conforme apurado, o suspeito também confessou a autoria da tentativa de homicídio.

Diante dos fatos, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao Centro Especializado de Polícia Integrada (Cepol), onde a autoridade policial ratificou o flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

O suspeito deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas.

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