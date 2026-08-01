Um casal foi preso pelo Batalhão de Choque da Polícia Militar na noite de sexta-feira por tráfico de drogas, em Campo Grande. A ação da Rotac apreendeu 120 quilos de maconha e um carro no Bairro Portal Caiobá.

A equipe policial recebeu denúncias de que um Fiat Mobi vermelho, caracterizado como veículo de aplicativo, era usado para entregar drogas. Durante patrulhamento no Aero Rancho, os militares abordaram a motorista.

Questionada sobre o veículo, a mulher afirmou que o marido também usava o automóvel e indicou que havia bolsas suspeitas na casa da família. Na residência, o homem confessou o armazenamento e autorizou a entrada.

Nas buscas pelo imóvel, os policiais encontraram diversos tabletes e fardos do entorpecente escondidos em um dos quartos. A apreensão gerou um prejuízo estimado em R$ 290 mil para a estrutura do crime organizado.

O casal e todo o material foram encaminhados à Denar para o registro do flagrante por tráfico e associação. O automóvel utilizado na distribuição das substâncias também acabou apreendido pelas equipes da PM.