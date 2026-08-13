Homem, de 46 anos, que não teve a identificação divulgada, foi atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça na noite desta quarta-feira, dia 12, na rua Panamá, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

Informações apuradas pelo JD1 apontam que a vítima foi socorrida por meios próprios para atendimento médico em uma unidade hospitalar. O estado de saúde é considerado grave.

Ainda conforme apurado pela reportagem, o local onde aconteceu a tentativa de homicídio estaria funcionando como um ponto de drogas. Inclusive, a Polícia Militar já teria realizado ações anteriores no local.

Uma das hipóteses para o crime seria a possível guerra entre facções. Dois suspeitos em uma motocicleta teriam praticado o crime e fugiram após os disparos. O garupa teria entrado no imóvel e realizado os disparos.

Além da Polícia Militar, a Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local para os trabalhos de praxe.