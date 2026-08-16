Adolescente, que terá a identificação preservada, esfaqueou o avô de criação para defendeer a avó durante uma discussão seguida de agressão entre o casal, no começo da noite deste sábado, dia 15, no Jardim Noroeste, em Campo Grande.

A briga teria começado após a mulher descobrir que o companheiro mantinha um relacionamento extraconjugal. Na discussão, os animos se exaltaram e o homem segurou a mulher pelo pescoço.

Segundo consta no boletim de ocorrência, a menor visualizou a agressão, pegou uma faca e desferiu golpes contra o homem, atingindo o ombro e as costas dele. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e encaminharam ele para atendimento na Santa Casa.

A Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Científica estiveram no local e realizaram os procedimentos de praxe. Por se tratar de menor de idade, a adolescente foi conduzida à delegacia acompanhada do pai para o registro da ocorrência.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada. O boletim também foi encaminhado à Deam para apuração dos atos de violência doméstica praticados contra a idosa no mesmo episódio.