Pai, mãe e dois filhos estão entre as vítimas do acidente que matou cinco pessoas no domingo (16), na BR-163, próximo a Bandeirantes, na região Norte de Mato Grosso do Sul. José Doná, Natalina Petrelini Doná, Sergio Doná e Ana Maria Doná Marques estavam em um Toyota Etios e seguiam de Assis, no interior de São Paulo, para Ariquemes, em Rondônia, onde participariam de um casamento.

Segundo informações divulgadas nesta quarta-feira (18), a família viajava para acompanhar o casamento do irmão de Sergio Doná. O carro em que eles estavam foi atingido durante a sequência de colisões registrada na rodovia.

As identidades das quatro vítimas foram confirmadas junto à Polícia Civil. Além dos familiares, Valderlanio Daniel Santos, de 49 anos, que dirigia o carro que teria provocado a batida, também morreu. Com a identificação, o número de mortos na tragédia chegou a cinco.

A família havia deixado Assis com destino a Ariquemes para participar da celebração familiar, mas não chegou ao destino. As circunstâncias da colisão seguem sendo investigadas.