A Polícia Civil e a Polícia Militar de São Gabriel do Oeste cumpriram mandado de prisão temporária contra um homem de 33 anos investigado por tentativa de homicídio qualificado.

O crime ocorreu em julho no Bairro Jardim Gramado, quando a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo e precisou ser transferida com urgência para Campo Grande.

As apurações apontam que o atentado está ligado ao conflito entre organizações criminosas rivais, após a vítima ser jurada por suspeita de colaborar com um grupo inimigo.

As diligências indicaram a participação de outras pessoas no apoio à execução, com a polícia trabalhando para identificar e individualizar a conduta de todos os envolvidos.

Após a prisão decretada por 30 dias pela Justiça, o suspeito passou pelos procedimentos legais na delegacia e permanece recluso à disposição do Poder Judiciário.