Rosilene de Oliveira, de 46 anos, morreu após ser atropelada na noite deste domingo (13), na BR-158, próximo ao bairro Montanini, em Três Lagoas, na região leste de Mato Grosso do Sul.

A vítima caminhava às margens da rodovia quando acabou atingida por um veículo. O acidente aconteceu em um trecho marcado pela chuva e baixa visibilidade.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram os procedimentos de emergência na tentativa de reanimar a mulher. Segundo sites locais, apesar dos esforços, ela não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O trecho foi preservado para os trabalhos das equipes responsáveis pelo atendimento da ocorrência. As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas.

A Polícia Civil e a Perícia Criminal também foram acionadas para realizar os procedimentos necessários.