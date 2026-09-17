Mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante por tráfico de drogas nesta quinta-feira (17), durante patrulhamento da Força Tática da 11ª CIPM (Companhia Independente da Polícia Militar), na região da Favela do Quadrado, no bairro Nasser, em Campo Grande.

Ela foi flagrada após jogar um par de botas no chão ao perceber a presença dos policiais.

Segundo o registro policial, durante a abordagem foram encontrados 14 papelotes e quatro porções de substância análoga à cocaína, que totalizaram 40 gramas, além de uma porção de maconha, com 8 gramas, e uma balança de precisão.

A mulher teria informado aos policiais que estava desempregada e que havia cerca de dois meses passou a vender cocaína no local. Ainda conforme o relato, cada papelote era comercializado por R$ 20.

Diante dos fatos, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia para os procedimentos cabíveis.