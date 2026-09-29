Homem, de 59 anos, foi preso preventivamente nesta terça-feira (29), em São Gabriel do Oeste, suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 29 anos, ocorrida no dia 5 de setembro. A prisão foi cumprida pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar.

Segundo a investigação, o suspeito passou a ser apontado como principal investigado após a análise de imagens de videomonitoramento, relatos de testemunhas e informações sobre uma possível desavença anterior com a vítima, acompanhada de supostas ameaças de morte.

Testemunhas relataram à polícia que um homem se aproximou da vítima, manteve uma breve interação e, em seguida, desferiu um golpe de faca. Imagens também teriam registrado a movimentação do investigado nas proximidades da região do crime.

Além da prisão, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão na residência ligada ao investigado para localizar possíveis elementos relacionados ao homicídio. Ele foi levado para os procedimentos legais e permanece à disposição da Justiça.

As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias do crime e reunir novos elementos sobre o caso.