Um homem de 45 anos foi esfaqueado durante o domingo (4), em São Gabriel do Oeste, a cerca de 140 quilômetros de Campo Grande. A companheira dele seria a autora da facada.

O caso aconteceu próximo a uma conveniência. A mulher estava no estabelecimento quando o homem foi até o local para buscá-la. Os dois teriam iniciado um desentendimento, que terminou com o esfaqueamento.

A vítima foi atingida na região do abdômen e recebeu os primeiros socorros de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo o site Idest, em seguida, foi encaminhada ao Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.

O estado de saúde do homem era considerado grave. As circunstâncias do caso deverá ser apurada pela Polícia Civil.