O Ministério Público de Mato Grosso do Sul encaminhou, na última semana, à DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente) informações sobre uma denúncia de possível estupro de vulnerável contra uma criança, de 11 anos, em Campo Grande.

O caso chegou às autoridades após a menina relatar episódios de abuso no ambiente escolar, apontando o próprio avô materno como suspeito. O primeiro registro ocorreu em 20 de maio deste ano, quando a estudante, matriculada no 5º ano do ensino fundamental de uma escola municipal, chorou após o recreio e contou a uma colega e à professora que vinha sofrendo abusos. Conforme os registros escolares, ela relatou ter sido apalpada pelo avô e demonstrou medo de que a situação fosse revelada.

Nos meses seguintes, a escola identificou uma queda significativa na frequência da aluna. Em agosto, a direção e a coordenação pedagógica se reuniram com a mãe da criança para tratar das faltas e do relato feito pela estudante. Diante da situação, a instituição preencheu a ficha de notificação compulsória de violência em 27 de agosto e formalizou o caso em ata.

A ocorrência foi comunicada ao 8º Conselho Tutelar, responsável pela região do Imbirussu, que encaminhou a documentação ao Ministério Público em outubro. Após a análise e a distribuição do procedimento à 69ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, o órgão determinou o envio das informações à Polícia Civil para investigação criminal.

O ofício solicitando a apuração foi emitido em 8 de outubro, e a DEPCA recebeu oficialmente a documentação no dia seguinte. A delegacia especializada ficou responsável pelas diligências para esclarecer as circunstâncias da denúncia. O caso segue sob investigação.